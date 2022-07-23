Участники автопробега "Дороги славы - наша история" прибыли в Кабардино-Балкарию

23 июл. 16:25

Участники молодежного патриотического движения "Дороги славы - наша история" прибыли в Кабардино-Балкарию, чтобы почтить память героев, погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-1945 гг. Об этом сообщила ТАСС руководитель ростовского регионального движения "Дороги славы - наша история", заслуженная артистка республик Дагестан и Ингушетия Ася Компаниец.

В сообщении агентства отмечается, что участники автопробега возложили цветы к стеле "Город воинской славы" в Нальчике, а также посетили национальный музей. Далее они направятся к подножию Эльбруса.

"Мы выехали из Ростова-на-Дону 15 июля со стелы "Город воинской славы", проехали Моздок, Ставрополь, Буйнакск, Махачкалу, Грозный, посетили четыре города Ингушетии - Малгобек, Троицкое, Магас, Назрань, вчера мы были во Владикавказе, сегодня мы в Нальчике, завтра наш путь идет на Эльбрус, мы поднимемся в Терскол для посещения мест воинских захоронений", - цитирует ТАСС слова Компаниец.

Подчеркивается, что данная акция проводится седьмой раз, за это время молодежь проехала семь стран и более 35 субъектов РФ. В ней принимают участие более 30 человек - студенты трех вузов Ростова-на-Дону, а также делегации из ЛНР, ДНР, Республики Беларусь и Республики Сербия. Кроме того, в процессе привлекаются ребята из разных регионов. Компаниец также добавила, что миссией акции является сохранение исторической памяти, памяти о героях Кавказа и битвы за Кавказ, Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине.