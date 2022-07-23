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Студентам 15 стран покажут настоящий Кавказ

Студентам 15 стран покажут настоящий Кавказ

Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО), представляющие 15 стран мира, накануне собрались на третий форум студенчества "Знакомство с российским Кавказом" в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил помощник депутата Госдумы Анатолия Бифова, сотрудник МГИМО и Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Аслан Каскулов.

"В мероприятии, организованном МГИМО совместно с КБГУ, принимают участие студенты из 15 стран - Дамаска, Венгрии, Турции, Ирана, Беларуси, ДНР. Видим как участники рады и довольны приехать в Кабардино-Балкарию, познакомиться, подружиться. Россия была, есть и будет страной для дипломатии, мы поддержим и молодежную дипломатию, чтобы она развивалась", - цитирует Каскулова ТАСС.

Цель проекта - стереть негативный образ Российского Кавказа в представлении иностранцев и иностранных студентов.

"Мы увидели понимание и поддержку очень многих ребят, которые заинтересованы в изучении России, Кавказа и которые действительно хотят дружить, общаться со сверстниками в республиках, в нашей стране. Мы получили заявки на участие до начала мероприятия от представителей 35 стран, но многим руководители стран не дали разрешение приехать: это недальновидный ход, все равно молодежь будет общаться, а студенты будут дружить и в долгосрочной перспективе мы это увидим", - отметил он.

Форум продлится по 24 июля.

 

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