Лавров посетит страны Африки

23 июл. 16:06

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправляется в пятидневное турне по странам Африки. Глава российского МИД посетит с рабочими визитами Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго, где обсудит международную, региональную повестки дня и двустороннее сотрудничество. Об этом Лавров сообщил в эксклюзивном интервью РИА Новости.

В интервью министр заявил, что у России с Африкой давние и добрые отношения, еще со времен СССР, и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что африканцы отвечают взаимностью.

В сообщении агентства отмечается, что турне пройдет на фоне знакового для региона события: накануне в Турции была достигнута "продуктовая сделка".