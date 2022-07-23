В Грузии начнут штрафовать любителей дрифта

23 июл. 15:33

В Грузии введут запрет на дрифт. Об этом говорится в проекте, подготовленном министерством внутренних дел страны.

Согласно законопроекту, дрифт на улицах станет административным правонарушением. Любителей подрифтовать улице будут штрафовать на 300 лари, передает "Sputnik Грузия".

При этом дрифт, который приведет к причинению ущерба, будет наказываться штрафом в размере 500 лари.

Напомним, дрифт – это техника прохождения поворотов или движение по кругу с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.