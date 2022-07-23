СМИ: Саудовская Аравия и Ирак увеличили поставки нефти в Европу почти на 90%

23 июл. 15:12

Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу. Об этом со ссылкой на данные трекинга морских судов сообщает Bloomberg.

По данным агентства, общий поток из стран Ближнего Востока в июле достиг 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% больше, чем в январе 2022 года.

Саудовская Аравия направляет танкеры с нефтью в Египет, после чего она попадет в трубопровод Sumed, который соединяет терминал Айн-Сохна в Красном море с портом Сиди-Керир в Средиземном море. Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы.

В свою очередь, Ирак поставляет нефть в Европу исключительно морским путем. Bloomberg отмечает, что в июле танкеры перевозили из Персидского залива в Средиземное море около 1,2 млн баррелей в сутки. Большая часть нефти отгружалась в Ираке.