ЕНД согласилось работать с властями Грузии над выполнением требований Евросоюза

23 июл. 14:50

Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" готова к совместной работе с правящей партией "Грузинская мечта" по выполнению 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата. Об этом заявил депутат от ЕНД Леван Бежашвили.

"Комитетские слушания – это тот официальный, институционализированный парламентский формат, в котором мы собираемся участвовать. Что касается других форматах, в связи с этим мы говорили с европарламентариями. Было высказано желание с их стороны, что участие и в этих форматах была бы важным для процесса", – цитирует его "Sputnik Грузия".

Ранее европарламентарии в ходе встреч в Тбилиси призывали правящую партию и оппозицию к совместной работе. Оппозиционеры согласны c тем, что работа над выполнением рекомендаций ЕС необходимо вести координировано, с участием всех сторон. В то же время ряд из них отказываются работать в запущенных "Грузинской мечтой" форматах, заявляя, что их не устраивают предусловия.

Однако, как отметил Бежашвили, в скором времени партия обсудит данный вопрос и примет окончательное решение. "Предположительно, мы вновь останемся в том формате, который является официальным и институционализированным. Это комитетские слушания и формат внеочередной сессии", – сказал Бежашвили.

Депутат обратил внимание на то, что у представителей оппозиции есть "довольно плохой опыт" сотрудничества с "Грузинской мечтой" в подобных рабочих группах и комиссиях. По его словам, рабочие группы в условиях "Грузинской мечты" неэффективные, недейственные и ставят целью лишь затягивание процесса.

Напомним, на прошедшем в конце июня саммите в Брюсселе 27 лидеров стран Европейского союза решили предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.