Жители Кубани смогут купить новые иномарки

23 июл. 13:59

В скором времени на рынок Краснодарского поступят новые иномарки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Первую партию машин с помощью механизма параллельного импорта завезут в ближайшее время.

"После сбоя поставок автомобилей из-за решения иностранных производителей, были введены меры для организации параллельного импорта. Этот механизм начинает реализовываться. Постепенно мы рассчитываем на выправление ситуации и поставки авто в достаточном количестве", - рассказал руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

Ранее автодилеры региона испытывали серьезные проблемы с ввозом иномарок в связи с таможенными ограничениями.