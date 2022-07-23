Гарибашвили приедет в Казахстан

23 июл. 14:15

В следующую среду, 27 июля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили собирается посетить с официальным визитом Нур-Султан. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского МИД.

Подготовка к визиту обсуждалась на состоявшейся в Нур-Султане встрече заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и временного поверенного в делах Грузии Георгия Чхеидзе.

В ходе беседы Конуспаев отметил, что Грузия - важный и надежный партнер Казахстана в Южном Кавказе, а отношения двух стран основываются на взаимном уважении и доверии.

"Между двумя странами выстроен конструктивный политический диалог, налажены тесные контакты на правительственном уровне, плодотворное экономическое и гуманитарное сотрудничество", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Стороны также отметили наличие существенных резервов для расширения взаимодействия между Грузией и Казахстаном по самому широкому спектру вопросов.