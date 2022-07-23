Бербок не понравилось совместная фотография Эрдогана с Путиным и Раиси

23 июл. 13:49

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild отреагировала на совместную фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.

По ее словам, присутствие турецкого лидера на фото является вызовом. "То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно", - цитирует Бербок ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметила, что Турция, будучи членом НАТО, важна на фоне ситуации вокруг Украины. "Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО", - пояснила министр.

Напомним, 19 июля в Тегеране состоялся трехсторонний саммит лидеров России, Турции и Ирана, по итогам которого было принято совместное заявление по ситуации в Сирии.