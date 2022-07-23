В Дагестане возбуждено дело после гибели туристов

23 июл. 13:43

В Дагестане возбуждено уголовное дело о халатности по факту гибели четырех туристов. Об этом сообщили в следственном управлении СК по республике.

Инцидент случился 22 июля примерно в 13:00.

Следствие полагает, что 35-летний житель Оренбургской области, управляя автомобилем Datsun, съехал с дороги общего пользования по направлению к смотровой площадке у водопада "Тобот", которая находится на окраине села Хунзах Хунзахского района. Мужчина не заметил обрыв и улетел в обрыв с высоты более 90 метров в каньон водопада. Вместе с ним в салоне автомобиля находились его супруга и двое малолетних детей. В результате падения вся семья погибла.

По данным следствия, машина упала из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Хунзахского района, ответственными за обеспечение безопасности дорожного движения и муниципального контроля в области использования особо охраняемых природных территорий местного значения, передает ТАСС.