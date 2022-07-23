Сочинские пляжи закрыли для купания из-за дождей с грозами

23 июл. 13:16

В Сочи из-за непогоды закрыли для купания городские пляжи. Об этом сообщили в администрации курорта.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи города закрыты для купания", - приводит заявление администрации ТАСС.

Штормовое предупреждение в городе будет действовать до конца сегодняшних суток. В городе ожидаются дожди с грозами, а также подъемы уровня воды в водоемах до неблагоприятных отметок. Порывы ветра превысят 20 метров в секунду, возможны смерчи.