Токаев рассказал Зеленскому о позиции Казахстана в ситуации вокруг Украины

23 июл. 12:40

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Украины Касым-Жомарта Токаева и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службы президента Казахстана.

В ходе беседы Токаев отметил, что Казахстан выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.

Он также положительно оценил соглашение по экспорту зерна, достигнутое накануне в Стамбуле при содействии Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Сделка подразумевает создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.