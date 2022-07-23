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Глава МИД Великобритании намерена изменить систему управления страной

Глава МИД Великобритании намерена изменить систему управления страной

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра, намерена изменить то, как работает правительство. Об этом она сообщила в интервью газете Daily Telegraph.

"Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что срочные изменения необходимы, поскольку за последние два десятка лет британская экономика ни разу не показывала мощного роста.

"Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой, чтобы мы стали великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью", - пояснила Трасс.

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