Глава МИД Великобритании намерена изменить систему управления страной

23 июл. 11:53

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая борется за пост премьер-министра, намерена изменить то, как работает правительство. Об этом она сообщила в интервью газете Daily Telegraph.

"Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что срочные изменения необходимы, поскольку за последние два десятка лет британская экономика ни разу не показывала мощного роста.

"Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой, чтобы мы стали великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью", - пояснила Трасс.