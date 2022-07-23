В России выявили коронавирус у 6953 человек

23 июл. 11:43

В России за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 6953. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 4803 человека, умерли – 38. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 524 732. Справились с болезнью 17 933 862 жителя страны, скончались – 382 118.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1871, Московской области – 777, Санкт-Петербурге – 711, Ростовской области – 191, Ленинградской области – 167, Свердловской области – 156, Краснодарском крае – 138, Челябинской области – 131, Нижегородской области – 116, Иркутской области – 112.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 75 жителей региона. В Чечне выявили 17 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 16, в Северной Осетии – 7, в Дагестане – 6, в Ингушетии – 3, в Карачаево-Черкесии – 3.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 569 млн, из них более 6,3 млн человек скончались.