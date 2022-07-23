Путин наградил Мирзиеева орденом Александра Невского

23 июл. 10:57

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - сказано в документе.

5 июля состоялся телефонный разговор президентов России и Узбекистана Владимира Путин и Шавката Мирзиеева, в ходе которого стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, с 2013 по 2016 год Шавкат Мирзиеев был премьер-министром Узбекистана. В 2016 году занял пост президента страны, а в 2021 году его переизбрали на второй срок. Нынешний срок истекает в 2026 году, однако в случае принятия новой Конституции произойдет обнуление сроков.