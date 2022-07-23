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Путин наградил Мирзиеева орденом Александра Невского

Путин наградил Мирзиеева орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - сказано в документе. 

5 июля состоялся телефонный разговор президентов России и Узбекистана Владимира Путин и Шавката Мирзиеева, в ходе которого стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, с 2013 по 2016 год Шавкат Мирзиеев был премьер-министром Узбекистана. В 2016 году занял пост президента страны, а в 2021 году его переизбрали на второй срок. Нынешний срок истекает в 2026 году, однако в случае принятия новой Конституции произойдет обнуление сроков.

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