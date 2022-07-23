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Азербайджан приветствовал соглашение об экспорте украинского зерна

Азербайджан приветствовал соглашение об экспорте украинского зерна

Азербайджан приветствует подписание соглашения об экспорте зерна из Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсетях.

"Приветствуем подписание соглашения и успешные посреднические усилия Турции", - сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный шаг послужит глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Сделка подразумевает создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и

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