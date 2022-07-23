В Сочи за несколько часов выпало почти 90 миллиметров осадков

23 июл. 10:23

В Лазаревском районе Сочи вечером 22 июля выпало по меньшей мере 89 миллиметров осадков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ СЦГМС "ЧАМ" в период с 22.00 22.07.22 до 00.00 23.07.2022 на территории Лазаревского района г.-к. Сочи выпало 89 мм осадков в виде дождя", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что в результате ливня подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома и подвальное помещение, а также два низменных участка ФАД А-147.

К утру вода с участка автодороги федеральной автодороги А-147 сошла самостоятельно. В настоящее время над устранением последствий непогоды работают 21 спасатель, задействованы также семь единиц техники, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней.