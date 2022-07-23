Глава Минобороны Турции намерен провести еще одну встречу с Шойгу

23 июл. 10:00

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар собирается провести дополнительную встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

"Через некоторое время мы проведем дополнительную встречу с Сергеем Шойгу и нашими украинскими друзьями", - цитирует его ТАСС.

По словам Акара, Турция ожидает, что они в кратчайшие сроки направят выбранный ими персонал в турецкий координационный центр. "Как только центр начнет функционировать, общая координация операции будет производиться отсюда", - уточнил глава Минобороны Турции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Сделка подразумевает создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.