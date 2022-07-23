В Карачаево-Черкесии отремонтируют три дамбы раньше намеченного срока

23 июл. 8:32

В Карачаево-Черкесии планируют в 2022 году досрочно завершить ремонт трех дамб. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В связи с социальной значимостью берегоукрепительных сооружений правительством России принято решение оказать поддержку нашей республике в обновлении и укреплении гидросистем, что позволит обеспечить их нормальную работу во время сезонных паводков", - цитирует его ТАСС.

Руководитель КЧР поведал, что в настоящее время ведется капитальный ремонт дамбы длиной около 2,5 км на реке Малый Зеленчук в Адыге-Хабле и двух берегоукрепительных сооружений на реке Эшкакон в селе Джага общей протяженностью свыше 3,3 км.

По словам Темрезова, проведение работ позволит защитить от подтоплений около 1,8 тыс. человек.