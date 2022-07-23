"Алания" попросила РФС создать для клуба копию кубка за победу в чемпионате России

23 июл. 7:22

Руководство владикавказской "Алании" обратилось к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате России 1995 года. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Мы получили письмо от руководства "Алании", в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России", - приводит ТАСС сообщение службы коммуникаций РФС.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что "Алания" потеряла трофей три года назад. Все это время клуб занимался поисками кубка.

Напомним, в 1995 году "Алания" единственный раз в своей истории стала чемпионом России, набрав в 30 играх 71 очко. В то время клуб назывался "Спартак-Алания".