В Сочи реконструируют шесть больниц и 18 ФАП

23 июл. 6:24

Власти Сочи намерены провести ремонт и реконструкцию шести больниц и 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), проинформировал глава города Алексей Копайгородский.

"В режиме видеоконференцсвязи обсудили с главой регионального министерства здравоохранения Евгением Федоровичем Филипповым наши предложения по развитию сферы медицинского обслуживания на курорте. Все они сформированы на основе обращений жителей, мы представили конкретные объекты, где в настоящее время необходима модернизация. Шесть больниц и 18 фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции", - сказал он.

Далее Копайгородский отметил, что в городе также есть перспектива для строительства новых учреждений. Для этого уже найдены и зарезервированы земельные участки.