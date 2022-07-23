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Казахстанский клуб обзавелся игроком из Северной Осетии

Казахстанский клуб обзавелся игроком из Северной Осетии

Футболист Дзамболат Хасцаев пополнил ряды казахстанского клуба "Игилик", сообщает "15-й регион".

Футболист начал свои первые футбольные шаги во владикавказской "Алании", также выступал за новороссийский "Черноморец» и "Динамо" из Ставрополя. Сам Хасцаев назвал этот переход трамплином в карьере.

"Переход в новый клуб, как и переезд в страну, в которой впервые, это новый этап. Это, своего рода, трамплин, благодаря которому есть возможность получить опыт для новых свершений в футбольной жизни", - добавил игрок.

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