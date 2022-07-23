В Железноводске пройдет шоу "Голос. Дети" 

23 июл. 3:39

В Железноводске выступят участники разных сезонов телевизионного шоу "Голос. Дети", среди которых – победители, супер-финалисты и финалисты проекта. В программе концерта – известные хиты, как проверенные временем, так и современные, сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

"В концерте примут участие: Олеся Казаченко, Кирилл Александров, София Фанта, Alim Faze, Василиса Суюнова, Алиса Трифонова, Гена Перевердиев, Арсений Слесарев, Софья Льорет, Габриэль Александров, Анна Волкова, Николь Короли, Анастасия Комарова, Ксения Канн", - говорится в пресс-релизе.

"Концерт пройдет 28 июля в нашем современном Дворце культуры", - прокомментировал глава курорта Евгений Бакулин.