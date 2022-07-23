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В Железноводске пройдет шоу "Голос. Дети" 

В Железноводске пройдет шоу &quot;Голос. Дети&quot; 

В Железноводске выступят участники разных сезонов телевизионного шоу "Голос. Дети", среди которых – победители, супер-финалисты и финалисты проекта. В программе концерта – известные хиты, как проверенные временем, так и современные, сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

"В концерте примут участие: Олеся Казаченко, Кирилл Александров, София Фанта, Alim Faze, Василиса Суюнова, Алиса Трифонова, Гена Перевердиев, Арсений Слесарев, Софья Льорет, Габриэль Александров, Анна Волкова, Николь Короли, Анастасия Комарова, Ксения Канн", - говорится в пресс-релизе. 

"Концерт пройдет 28 июля в нашем современном Дворце культуры", - прокомментировал глава курорта Евгений Бакулин. 

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