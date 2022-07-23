В Батуми пройдет Black Sea Jazz Festival 2022 

23 июл. 1:38

Всемирно известные звезды станут гостями пятнадцатого Black Sea Jazz Festival, который пройдет в Батуми 12-14 августа.

Как сообщают организаторы, мероприятие по традиции пройдет в теннисном клубе Батуми. "12 августа выступят Boris Band Combination и The Next Movement, 13 августа – Al McKay´s Earth Wind & Fire Experience, 14 августа – Candy Dulfer & Band", - говорится в релизе. Уточняется, что фестиваль откроется в 20:00, а концерты будут начинаться с 21:00.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, а также министерства культуры Аджарской АР, мэрии Батуми, посольства Чехии и Центра культуры Чехии, отмечает Sputnik Грузия.