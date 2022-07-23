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Италия увидит ретроспективу грузинского кино

Италия увидит ретроспективу грузинского кино

Ретроспективу под названием "Любовное письмо грузинскому кино" под кураторством режиссера Александра Коберидзе покажут на Международном кинофестивале Lago Film Fest.

Фестиваль пройдет в Италии с 22 по 30 июля. "В прошлом 2021 году на кинофестивале состоялась ретроспектива, которая была посвящена творчеству Александра Коберидзе.

В этом же году режиссер возвращается в Италию с избранными работы грузинского кинонаследия, которые выбрал сам", – цитирует сообщение Национального центра кинематографии Грузии Sputnik Грузия.

Ретроспектива объединяет грузинские фильмы, снятые в период 1927-1980 годы:  "Гоги Ратиани" – реж. Котэ Марджанишвили, "Колхида" – реж. Сосо Чхаидзе, "Пекари" – реж. Бидзина Рачвелишвили, "Феола" – реж. Баадур Цуладзе, "Меквле" – реж. Годердзи Чохели. 

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