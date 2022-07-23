Италия увидит ретроспективу грузинского кино

23 июл. 0:22

Ретроспективу под названием "Любовное письмо грузинскому кино" под кураторством режиссера Александра Коберидзе покажут на Международном кинофестивале Lago Film Fest.

Фестиваль пройдет в Италии с 22 по 30 июля. "В прошлом 2021 году на кинофестивале состоялась ретроспектива, которая была посвящена творчеству Александра Коберидзе.

В этом же году режиссер возвращается в Италию с избранными работы грузинского кинонаследия, которые выбрал сам", – цитирует сообщение Национального центра кинематографии Грузии Sputnik Грузия.

Ретроспектива объединяет грузинские фильмы, снятые в период 1927-1980 годы: "Гоги Ратиани" – реж. Котэ Марджанишвили, "Колхида" – реж. Сосо Чхаидзе, "Пекари" – реж. Бидзина Рачвелишвили, "Феола" – реж. Баадур Цуладзе, "Меквле" – реж. Годердзи Чохели.