На Кавказе стали строить больше жилья

22 июл. 23:11

Только за первое полугодие в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) ввели в эксплуатацию свыше 3 млн кв м жилья, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - следует из данных на сайте Северо-Кавказстата.

Так, в Ингушетии ввод жилья за шесть месяцев увеличился в 4,1 раза, в Чечне - в 2,7 раза, в КЧР - на 33,4%, в Ставропольском крае - на 30,4%, в КБР - на 26,9%, в Северной Осетии - на 18,1%, - передает "Интерфакс".

Снижение строительства наблюдалось только в Дагестане - на 26,3%.

Больше всего жилья на Северном Кавказе постоили в Чечне - 1,265 млн кв м, на Ставрополье - 873,6 тыс кв м и в Дагестане 295,9 тыс кв м.

Только индивидуальными застройщиками построено 2,5 млн кв м жилья - рост составил 77,2%, около половины из них - 1,253 млн кв м было построено в Чечне.