Грузинские спортсмены отправились на Европейский олимпийский фестиваль

22 июл. 23:23

В Национальном олимпийском комитете Грузии состоялась церемония проводов спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Президент НОК Грузии, олимпийский чемпион Лери Хабелов, олимпийские чемпионы Шота Хабарели и Давид Гобеджишвили пожелали олимпийской делегации удачных соревнований.

XVI Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль будет проходить с 24 по 30 июля в городе Банска-Бистрица (Словакия). Участие с соревнованиях примут более 3000 спортсменов из 48 стран. Фестиваль включает десять видов спорта. От Грузии на соревнованиях будут выступать 28 спортсменов в семи видах спорта: дзюдо, плавание, велоспорт, бадминтон, теннис, легкая атлетика, гимнастика.