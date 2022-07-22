Лекарства для больниц Ингушетии будут закупать централизованно

22 июл. 22:53

В Ингушетии разработают централизованную систему закупок в сфере здравоохранения для обеспечения прозрачности работы бухгалтерий медучреждений, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Процесс объединения инициирован во избежание накопления долгов и блокировки счетов больниц республики в дальнейшем, поскольку с такой проблемой сталкивается большинство из них", - рассказал представитель кабинета министров, передает "Интерфакс".

Существующие проблемы появились и не нашли своего решения из-за того, что отдельные руководители так и не почувствовали всей меры ответственности за вверенное им учреждение, - отметил инициатор создания единой системы закупок, глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Имеются факты неэффективного и нерационального расходования средств, повлекшие за собой усиление проводимого анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности субъектов отрасли, а также прирост долговых обязательств", - процитировали Калиматова в его пресс-службе.

У ряда медцентров республики все еще сохраняется значительная кредиторская задолженность, которая нарастает из-за поступления пени по ним. Сейчас проводится работа по ликвидации долгов, - поведал глава Минздрава республики Магомед-Башир Балаев.