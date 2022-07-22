Девять человек отравились хлором в аквапарке в Анапе

22 июл. 22:37

После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы девять человек, среди них пятеро детей.

"По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. По поручению мэра Анапы на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. На данный момент госпитализированы пять детей и четверо взрослых. У всех состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Ситуация находится на контроле мэрии Анапы. Обстоятельства произошедшего выясняются.