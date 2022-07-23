Использование доллара в качестве оружия усиливает дедолларизацию 

23 июл. 23:00

По мере того как всё больше экономик сталкиваются с проблемами инфляции и оттока капитала, вызовы, провоцируемые ”долларовым приливом” в развивающихся странах, усиливают недовольство. Отток доллара и американские санкции против России вынуждают государства пересмотреть своё отношение к гегемонии американской валюты.

Global China Daily пишет, что после холодной войны США поддерживали дефицит текущего счета и побуждали другие страны покупать американские казначейские облигации, пользуясь преимуществом нефтедолларов и статусом доллара в качестве торговой валюты в Восточной Азии. В результате была сформирована Бреттон-Вудская система 2.0 и установлено мировое господство доллара.

Денежно-кредитная политика Федеральной резервной службы уже давно оказывает ”приливное воздействие” на глобальную ликвидность доллара, периодически то ослабляя, то ужесточая ответ на собственные экономические проблемы. Когда политика ослабляется, развивающиеся экономики переживают перегрев, а жесткая экономия создает риски дефолта и экономических кризисов.

Развитые страны менее подвержены подобному влиянию, поскольку финансируют себя собственными валютами, в частности, евро, фунтом и иеной. У таких стран положительное сальдо торгового баланса и достаточно золотовалютных запасов, чтобы пережить потрясения.

С начала текущего года многочисленные факторы привели к фундаментальным проблемам для Бреттон-Вудской системы 2.0. После начала конфликта на Украине западные страны ввели жесткие финансовые санкции против России, в том числе и заморозили ее золотовалютные резервы. Использование доллара в качестве оружия вызвало опасения среди стран с формирующимся рынком, и дедолларизация, которая ранее была маргинальной идеей, теперь рассматривается на уровне политики.

Нет никаких сомнений в том, что геополитические риски, циклические проблемы ликвидности и инфляционные кризисы, созданные долларовой системой, возникли в одно и то же время и имеют серьезные последствия. Собственная чрезмерная задолженность и стагфляция в США вредят долгосрочной надежности доллара. В результате ряд развивающихся экономик пересматривает роль американской валюты.

Использование доллара и торговли в качестве оружия, наряду с игнорированием долларовых кредитов, подстегивает всё большее число развивающихся стран держаться подальше от США, тем самым побуждая Вашингтон к созданию новой системы.

США призывают своих союзников перестроить энергетическую и сырьевую систему, в том числе и за счет ограничения поставок союзникам и дружественным странам, которые принимают участие в поддержании Бреттон-Вудской системы 2.0. США будет очень непросто поддерживать эту систему, если тенденция отхода от доллара усилится.