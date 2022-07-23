Индия осторожно возвращается в Афганистан 

В начале июня делегация, возглавляемая Дж. П. Сингхом, секретарем министерства иностранных дел Индии по Пакистану, Афганистану и Ирану, посетила Кабул, где встретилась с высокопоставленными министрами талибов*. Хотя Индия ясно дала понять, что встреча не означает признание нового правительства, "Талибан"* значительно преувеличил политическую важность визита.

Как отмечает East Asia Forum, Нью-Дели стремительно утвердил свою позицию в качестве важного игрока в Афганистане после падения правительства Гани. Хотя Индия делает вид, что действует самостоятельно, на самом деле, она работает в тесной координации с США на основе общих интересов. Вроде бы оба государства хотят обеспечить стабильность, инклюзивное правительство и закрыть доступ в страну для военизированных группировок. В мае 2022 года спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст провел переговоры с индийскими чиновниками, а также с Абдуллой Абдуллой, бывшим главой правительства Афганистана, в Нью-Дели.

У Индии много причин для укрепления отношений с Афганистаном. В пресс-релизе по итогам визита Сингха, говорится об ”исторических и цивилизационных связях” двух стран, однако политика государства обусловлена страхом, что Афганистан, управляемый Талибаном, усилит геополитическую позицию Пакистана.

Сам по себе "Талибан"* не представляет угрозы для Индии, однако его связи с Пакистаном и джихадистскими группировками, в частности с "Джаиш-е-Мухаммад" и " Лашкар-и- Тайба"*, вселяют тревогу. Афганистан важен с точки зрения континентальных устремлений Индии, в том числе и для налаживания более тесных связей с Центральной Азией и Ираном. Однако эти усилия на данный момент осложняются из-за блокировки Пакистаном доступа Индии в регион.

Если подвести итог, то суть лучше всего выражена в названии доклада академика Авинаша Паливала (лондонская Школа востоковедения и африканистики) об индийской политике в Афганистане: ”Враг моего врага”. У "Талибана"*, возможно, тесные связи с Исламабадом, но исторически отношения между Афганистаном и Пакистаном едва ли можно назвать дружескими, особенно по таким вопросам как Линия Дюранда (граница между государствами) и статус этнических пуштунов, которые живут как в Пакистане, так и в Афганистане. Более того, "Талибан" предоставляет убежище для антипакистанской группы мятежников "Техрик-е Талибан Пакистан" ("Пакистанский ""Талибан")*.

Отношения между Пакистаном и "Талибаном"* сложные. Во временном правительстве талибов* представлена сильная пропакистанская фракция "Сеть Хаккани"*, созданная в 1970х годах, которая в настоящее время является важной частью "Талибана." Вместо того чтобы помочь Пакистану взять под контроль "Техрик-е Талибан Пакистан"*, талибы* пытаются заключить долговременное мирное соглашение, которое положит конец 14-летней борьбе против Исламабада и потребует значительных уступок со стороны Пакистана.

Нормализация отношений в регионе по обеим сторонам от линии Дюранда снизит уровень насилия и заблокирует деятельность таких группировок как "Вилаят Хорасан" (отделение ИГИЛ*) и "Аль-Каида"*. Но Индия не перестанет переживать по поводу того, что у пакистанских джихадистов будет доступ на афганскую территорию. Чтобы решить эту проблему, Индии необходим рычаг давления на "Талибан"*. Между тем связи с Нью-Дели обеспечат режим в Кабуле средством сдерживания Пакистана.

В ноябре 2021 года советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал провел в Нью-Дели Третий региональный диалог безопасности по Афганистану. Индия четко обозначила, что не стремится восстановить союз с целью свергнуть "Талибан"*, однако намерена помешать возрождению таких группировок как "Вилаят Хорасан"* и "Аль-Каида"*. Нежелание вмешиваться во внутренние дела Афганистана было вновь озвучено в июне 2022 года.

В феврале 2022 года Индия заявила, что предоставит Афганистану 50 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, а Пакистан, в свою очередь, совершенно неожиданно разрешил осуществить доставку через собственную территорию. С 2001 года Индия обеспечивает помощь в развитии Афганистана, инвестировав $3 млрд (больше, чем все остальные региональные государства) на инфраструктурные проекты, создание школ, дорог, плотин и больниц, таким образом усиливая свое влияние на "Талибан"*.

Многое будет зависеть от эволюции "Талибана"* 2.0. Без такого лидера, как Мулла Омар, основавшего первый Исламский Эмират Афганистана в 1994 году, новому "Талибану" будет непросто справиться с племенными, региональными и личностными разногласиями.

Нью-Дели сигнализирует о своей готовности укрепить связи с Кабулом в очень умеренной манере, рассматривая возможность разрешить афганскому национальному авиаперевозчику возобновить рейсы в Индию и назначив ”техническую команду” в кабульском посольстве для предоставления консультационных услуг афганцам. Самая главная проблема для Индии и США убедить Пакистан в том, что присутствие Индии в Афганистане не угрожает его безопасности. В прошлом посредники Исламабада атаковали индийские цели, в том числе индийское посольство в Кабуле.

Атака на сикхскую гурдвару в Кабуле, ответственность за которую взяла организация "Вилаят Хорасан"*, стала тревожным сигналом для Нью-Дели. До августа 2021 года Индия полагалась на дружественное кабульское правительство и военное присутствие США. Теперь Нью-Дели приходится с особой осторожностью оценивать ситуацию.

Лучший способ достичь результата - взаимодействовать с Исламабадом напрямую. Однако поскольку сейчас данная перспектива кажется недостижимой, альтернативный способ - сотрудничество с другими игроками, в частности, США, Китаем, Россией и странами Центральной Азии.

* организации и группировки, запрещенные в РФ