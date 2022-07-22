Украина получит от Минобороны США барражирующие боеприпасы

22 июл. 22:14

США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost в рамках нового пакета военной помощи, - сообщил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost", - сказал он в ходе телефонного брифинга, передает РИА Новости.

Как сообщают СМИ, система Phoenix Ghost представляет собой барражирующий боеприпас, их партия оценивается в сумму порядка $100 млн, сказал Кирби.

Остальная часть пакета военной помощи оценивается в $175 млн, выделение которых санкционировал президент США Джо Байден.

Планируется, что в пакет войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тыс единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.