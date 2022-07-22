Нуланд: СВПД вернет иранскую нефть на мировые рынки

22 июл. 22:20

Ядерная сделка (СВПД) позволит Ирану вернуться на мировые нефтяные рынки, заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Если Иран пожелает - а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, - то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты", - сообщила Нуланд в рамках ежегодного форума на площадке Аспенского института.

Она отметила, что США "до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь".

По словам Нуланд, если Тегеран откажется вернуться к СВПД, Вашингтон "будет вынужден нарастить свое давление" на Иран.