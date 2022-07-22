Грузия получит интернет от SpaceX в 2023 году

22 июл. 21:41

Уже в следующем году компания Илона Маска SpaceX начнет предоставлять Грузии спутниковый интернет с помощью системы Starlink, сообщил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Министр отметил, что в Грузии с приходом Starlink фактически начинается новый этап в плане интернетизации.

"Из-за сложной географии нашей страны качественный интернет доступен не во всех районах, однако с 2023 года в Грузии начнет действовать проект SpaceX Starlink, что позволит сделать качественный быстрый интернет доступным во всех регионах", - заявил Давиташвили.

Качественный интернет поможет развитию экономики страны, увеличит масштабы туризма, позволит повысить уровень образования и безопасности, а также создаст новые возможности.

"Фактически в Грузии будут уравнены возможности между городом и труднодоступными местами. Министерство экономики уже несколько месяцев работает с компанией SpaceX, чтобы это решение было положительным, а Грузия стала первой страной в регионе, которая подключится к качественному интернету Starlink", - указал он.