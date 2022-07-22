Наида Магомедова стала заместителем главы Агентства информации и печати Дагестана

22 июл. 21:48

Наида Магомедова назначена первым заместителем руководителя Агентства информации и печати Дагестана. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее Магомедова занимала пост начальника отдела в управлении информационной политики и пресс-службы главы Дагестана. В июне заместителем руководителя Агентства информации и печати Дагестана был назначен Аслудин Магомедов, ранее занимаший пост замначальника управления делами министерства промышленности и торговли республики, - передает "АиФ-Дагестан".