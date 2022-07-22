Замглавы Кировского района Махачкалы хранил у себя наркотики и оружие

22 июл. 21:33

Суд арестовал на два месяца заместителя главы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова за хранение наркотиков и оружия, - сообщает сайте Кировского районного суда.

Базанов был задержан 20 июля в Махачкале, при личном досмотре у него было обнаружено 13 прозрачных полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом. Результат проведенной экспертизы подтвердил, что в пакетах - 14,75 грамма мефедрона, передает РИА Новости.

Также в его автомобиле Lexus LX570 правоохранители обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов к ним.

"Суд, рассмотрев материал, постановлением от 22.07.2022 года удовлетворил ходатайство следователя, избрав Базанову А.Ц. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 20 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Кировский район - один из трех районов Махачкалы, это самый большой внутригородской район - его площадь составляет 280 кв км, его население превышает 186 тыс человек.