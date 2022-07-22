Лавров: Россия и ООН подписали меморандум о сельхозпродукции на три года

22 июл. 21:23

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подписанный Россией и ООН меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений будет действовать три года.

Документ был подписан сегодня в Стамбуле, он призван устранить финансовые и логистические препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

По словам Лаврова, главная цель подписания меморандума заключается в обеспечении беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. "Целью является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южный", - сказал министр.

Также документ поможет устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, отметил Лавров. "Речь идет, в частности, о том, чтобы… добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны", - заявил глава российского МИД.