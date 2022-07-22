Власти Ингушетии будут регулярно "работать на местах"

22 июл. 21:12

По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова региональное правительство в городах и районах республики будет проводить "муниципальный день" с участием руководителей министерств республики, а также представителей местных администраций, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Организация работы на местах в рамках "муниципального дня" возложена на председателя правительства Владимира Сластенина", - сказал собеседник агентства.

Разговор на встречах с общественностью в муниципальных образованиях должен быть предметным и конкретным.

"Все проблемы города или района нужно рассматривать комплексно: водоснабжение, платежи, самовольные захваты земельных участков и другие острые вопросы. Эффективность принятых управленческих решений зависит от вашего подхода, они не должны оставаться на бумаге", - заявил Калиматов сегодня на совещании в Магасе.

Он подчеркнул, что главам городов и районов необходимо тщательно готовиться к выездным заседаниям, готовить для обсуждения важные вопросы развития населенных пунктов, чтобы определить совместные действия и решения по ключевым направлениям.