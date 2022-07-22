Анкара готова помочь Киеву при разминировании украинских портов

22 июл. 21:04

Турция в рамках соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю готова оказать Киеву помощь в разминировании портов, об этом сообщил в пятницу советник турецкого президента Ибрагим Калын.

"В случае необходимости разминирование может проводить третья страна. Турция готова предложить помощь", - заявил Калын, пишет издание "Сабах".

Ранее неназванный представитель турецких властей заявил агентству "Анадолу", что разминирования не планируется, суда с зерном проще отправлять по безопасным маршрутам.

Сегодня в Стамбуле были подписаны два соглашения по созданию коридора для вывоза украинского зерна: один подписала Украина, Турция и ООН, другой - Россия, Турция и ООН.