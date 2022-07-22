IKEA приостановила распродажу в России до понедельника

22 июл. 20:52

Компания IKEA снова приостановила распродажу в России, на этот раз причина в отсутствии свободных интервалов для доставки и самовывоза товаров.

"Совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных - как только появятся новые интервалы", - говорится в сообщении ретейлера.

IKEA объявила о закрытии российских магазинов, распродажа товаров, оставшихся на складах производится на сайте компании.