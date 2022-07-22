СМИ: В мусоре Шольца обнаружены секретные документы

22 июл. 20:35

Канцлер Германии Олаф Шольц и его супруга Бритта Эрнст, являющаяся министром образования земли Бранденбург, выбрасывают секретные документы вместе с обычным мусором, пишет издание Spiegel.

Впервые с содержимым мусора канцлера общественность "познакомила", по-видимому, лиса - животное распотрошило пакеты, обнаружив различные официальные документы. С тех пор соседи не раз видели в мусоре Шольца конфиденциальные бумаги.

В домашний мусор чета политиков отправляет черновики речей, расписание деловых встреч, краткие биографические справки глав государств и информацию о правительствах стран, документы, посвященные недавнему саммиту G7.

МИД Германии относит такие документы к конфиденциальной информации, предназначенной только для служебного использования. Такие документы можно выносить из кабинета или административного здания только если они необходимы в деловой поездке или на официальной встрече. Выбрасывать документы можно после их измельчения, чтобы содержащуюся в них информацию нельзя было разобрать.