В Атырау задержали наркокурьера из Нигерии (ВИДЕО)

22 июл. 20:29

Атырауские полицейские задержали гражданина Нигерии, который занимался хранением и перевозкой синтетических наркотических средств: он был задержан сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области.

При обыске автомобиля Сhevrolet Сruze у задержанного было изъято пять штук полиэтиленовых пакетиков, в каждом из которых находился синтетический наркотик мефедрон, - было установлено по результатам экспертизы, сообщает Polisia.kz.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Атырау, в отношении него проводится досудебное расследование. Иностранцы грозит до семи лет лишения свободы.