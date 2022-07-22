Ингушские строители капитально отремонтировали дома 40 тыс человек

22 июл. 20:14

Власти Ингушетии за два года благодаря капремонту в многоквартирных домах смогли улучшить условия для проживания почти 40 тыс жителей региона, - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"За последние два года улучшены условия проживания для 39 700 жителей многоквартирных домов Ингушетии. В соответствии с краткосрочным планом реализации республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в РИ на 2014-2043 годы" Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в прошлом году были проведены ремонтные работы общего имущества в 77 многоквартирных домах общей площадью более 263 тыс кв м", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Только в текущем году в регионе капремонт по 79 видам работ проведен почти в 60 многоквартирных домах – в них налажена система электроснабжения, отопления и прочее. В этом году также завершен капремонт в 59 многоквартирных домах общей площадью 231,5 тыс кв м", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в минувшем 2021 году Ингушетия оказалась среди регионов-лидеров реализации краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов на территории СКФО.