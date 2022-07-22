Внешнеторговый оборот Грузии с начала года вырос на 35%

22 июл. 20:10

С января по июнь 2022 года внешнеторговый оборот Грузии составил свыше $8,5 млрд.

В этом году внешний товарооборот вырос на 35,4% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Россия, Турция, Азербайджан и Китай являются главными торговыми партнерами Грузии. Основными товарами для экспорта и импорта являются легковые автомобили, медные руды, нефтепродукты и ферросплавы.

За полгода продукцию из Грузии вывезли на сумму почти $2,6 млрд, что на 35,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ввезено за полугодие в Грузию продукции на $5,9 млрд - на 35,3% больше данных за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.