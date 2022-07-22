Отставка итальянского премьера ослабит единство Запада по украинскому вопросу

Со второй попытки Марио Драги удалось покинуть пост премьер-министра Италии, и хотя в международных масштабах это событие может показаться незначительным, оно может повлиять на позицию Рима в украинском конфликте, пишет The National Interest. Скорее всего, Драги будет возглавлять временное правительство еще несколько месяцев - парламентские выборы намечены на 25 сентября. Представители итальянских правых, которым прочат победу, уже выразили поддержку Украине, но отставка Драги может коренным образом повлиять на позицию страны в отношении украинского кризиса.

Марио Драги, экс-глава Европейского центрального банка, возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года. Через год он поддержал введение санкций против России, выразив поддержку Украине. Несмотря на прочные торговые отношения Италии с Россией и сильную зависимость от российской нефти и газа, Италия выступала за укрепление восточного фланга НАТО и оказывала помощь Украине. А сам Драги в июне побывал в Киеве вместе с главами Франции и Германии, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

Велика вероятность того, что отставка итальянского премьера коренным образом изменит позицию Италии в украинском кризисе и отношение страны к России. Результаты опросов показывают, что победа на сентябрьских выборах за правыми. Исторически лидеры основных правых итальянских партий поддерживали Россию. Маттео Сальвини из партии "Лига Север" как-то пришел на заседание Европарламента в футболке с изображением Владимир Путина, назвав его "одним из лучших государственных деятелей мира". Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", считает Путина защитником "европейских ценностей" и "христианского самосознания". А Сильвио Берлускони вообще долгое время был одним из близких друзей и сторонников Путина среди западных политиков.

Даже если коалиция правых партий не одержит победу на сентябрьских выборах, позиция Италии по украинскому кризису, скорее всего, все равно изменится. Пророссийские настроения в итальянском обществе довольно сильны. С февраля СМИ Италии предоставили пророссийски настроенным спикерам много эфирного времени. Примечательно, что левопопулистское "Движение пяти звезд" отказалось участвовать в голосовании по законопроекту правительства Драги о поставках вооружений Украине.

Это не значит, что следующее итальянское правительство полностью встанет на сторону России. Однако политика итальянских правых ослабит единство Запада, выступающего против России.

Во-первых, скорее всего, новый Кабинет будет настаивать на том, чтобы Украина пошла на мирные переговоры с Россией, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. В июне Сальвини намеревался отправить в Москву "миссию мира" (из-за критики левоцентристов ему пришлось отказаться от этой идеи). Если Сальвини займет ведущую позицию в новом правительстве, скорее всего, он возобновит свои мирные инициативы. Следовательно, Италия усилит партию "мира" на Западе в противовес позиции США, согласно которой лишь Украина может диктовать условия.

Во-вторых, следующее правительство вряд ли поддержит введение дополнительных антироссийских санкций, особенно тех, что касаются нефтегазовой сферы. Хотя на данный момент ни одна из партий не выступает за выход из ЕС, "Лига Севера" и "Братья Италии" открыто выражают недовольство политикой Евросоюза и все чаще критикуют неспособность правительства взять под контроль цены на энергоносители. Учитывая, что решения о введении санкций в ЕС должны приниматься единогласно, Брюссель не сможет ужесточать антироссийские санкции в сфере энергетики.

В-третьих, следующее итальянское правительство может отказаться от предоставления дополнительной военной помощи Украине. Опрос, проведенный в июне, показал, что из стран "Большой семерки" в Италии меньше всего поддерживают "военное противодействие России". Даже не выражая поддержку России открыто, итальянские политики смогут утверждать, что дальнейшая военная поддержка Украины лишь способствует ненужному кровопролитию.

В-четвертых, тот, кто займет место Драги, скорее всего, будет уделять больше внимания террористическим угрозам в Средиземноморье, а не России, которой было отведено особое место в недавней Стратегической концепции НАТО. Фокусировка на других угрозах в регионе Средиземноморья гораздо больше соответствует фиксации итальянских правых на беженцах, чем озабоченность по поводу России. Позиция Италии усилит раскол между странами Восточной Европы, ориентированными на Россию, и странами Южной Европы, которых в первую очередь волнуют угрозы, исходящие от негосударственных субъектов.

Отставка Марио Драги и вероятные изменения в позиции Италии по русско-украинскому вопросу представляет вызов западной антироссийской позиции. На Западе уже стало меркнуть возмущение российской специальной операцией в на Украине. Со временем санкционные издержки будут тяготить обычных людей больше, чем эмоциональная реакция на конфликт. Какое-то время правительства смогут игнорировать мнение общества, но на Западе к власти обычно приходят правительства, представляющие волю народа. В Италии это, скорее всего, выльется в политику, которая ослабит как давление на Россию, так и поддержку Украины.