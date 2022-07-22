Аэропорт Ташкента обзавелся бесплатным Wi-Fi

22 июл. 19:52

Бесплатная и скоростная сеть Wi-Fi появилась в международном аэропорту "Ташкент".

Работы проводили совместно Uzbekistan Airports и компания "Узбектелеком", обеспечено полноценное покрытие всей территории - залов вылета и прилета. Чтобы подключиться к сети, посетителям аэропорта достаточно найти Wi-Fi сети #TASAirportUzcloud. Затем система перенаправит на страницу авторизации, где необходимо ввести номер мобильного телефона. Подтверждением авторизации послужит смс-сообщение. Далее система предложит варианты платного и бесплатного доступа. Бесплатный интернет станет доступен после просмотра трех коротких рекламных роликов.