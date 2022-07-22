Российским компаниям разрешили экспортировать излишки подсолнечного масла

22 июл. 19:29

Минсельхоз РФ распределил дополнительные объемы нетарифных квот на экспорт подсолнечного масла и шрота, - говорится в приказе министерства.

Квоты на экспорт подсолнечного масла распределены между 54 компаниями, на экспорт жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника - между 21 компанией, передает РИА Новости.

Квоты увеличены до 31 августа на экспорт подсолнечного масла на 400 тыс т, до 1,9 млн т, на экспорт жмыха - на 150 тыс т, до 850 тыс т. С учетом полной обеспеченности продукцией внутреннего рынка это позволит поддержать производителей благодаря ее дополнительным поставкам за рубеж, - считают в правительстве.