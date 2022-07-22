Зурабишвили получила четвертую дозу вакцины от коронавируса

22 июл. 19:27

Президент Грузии Cаломе Зурабишвили во второй раз привилась от коронавируса бустерной дозой.

Фотография 70-летней Зурабишвили в процессе вакцинации в одной из грузинских клиник появилась на странице администрации президента в соцсети с хэштегами: "Бустер защищает", "Вакцинируйся", "Вместе победим пандемию".

Вторая бустерная доза вакцины в Грузии рекомендована лицам старше 50 лет, а также лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями. В возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения. Также дополнительно привиться может персонал медучреждений.

Вторую бустер-дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки. Вакцинация может быть проведена любым препаратом, который есть в наличии.