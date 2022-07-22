МИД РФ: Западу не удастся использовать продовольствие в своих геополитических авантюрах

22 июл. 19:15

Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, - заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", - сказал Лавров, отметив, что использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно", передает РИА Новости.

"Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия", - сказал Лавров.

"Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности)", - добавил глава российского МИД.