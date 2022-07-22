Шторм ударит по Сочи в ночь на субботу

22 июл. 19:11

На территории Сочи 22 и 23 июля объявлено штормовое предупреждение в связи с ливнями с грозами, градом, шквалистым ветром.

Прогнозируется усиление ветра до 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды в реках, повышается риск схода селевых потоков, в течение суток после осадков вода будет выходить на участок трассы Туапсе - Лазаревское.

Каждые три часа в среднем будет выпадать до 10 мм осадков. Залповые ливни ожидаются с полуночи до 09.00 субботы. Непогода будет бушевать ночью на участке Джубга - Лазаревское.

После 09.00 интенсивность осадков снизится, но дожди не прекратятся до вечера. Смерчи над морем вероятны в районе Магри - Веселое.

Штормовое предупреждение действует до конца суток 23 июля по всей территории края. "Особенно неблагоприятные прогнозы в Сочи и Туапсинском районе. Там уже объявлено штормовое предупреждение. Задача глав муниципалитетов — держать обстановку на контроле в круглосуточном режиме. Сейчас важно усилить меры безопасности жителей и отдыхающих", – написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Он отметил, что в ближайшие сутки купаться в море и даже гулять по пляжам может быть опасно.

Все службы переведены в усиленный режим, их работу контролирует городской оперативный штаб.